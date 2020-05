Werner, ds RB Lipsia: «Non vogliamo venderlo ad una cifra inferiore al suo valore»

Oliver Mintzlaff, direttore sportivo del RB Lipsia, ha parlato di Timo Werner: obiettivo di mercato di tante big europee

Il direttore sportivo del RB Lipsia, Oliver Mintzlaff, ha parlato ai microfoni di Sport 1 di Timo Werner. Il giovane attaccante tedesco è ambito da molti club europei (Liverpool e Bayern Monaco soprattutto) ma il club non intende fare sconti circa la cessione del classe 1996.

MERCATO – «Dovremmo vendere prima di acquistare. Ma penso che possiamo fare poche cessioni e soprattutto non vogliamo vendere i nostri giocatori al di sotto del valore di mercato. Abbiamo una buona squadra. Se non riuscissimo a giocare, non potremmo assolutamente fare i conti con nuovi trasferimenti; questo sarebbe lo svantaggio più grande».

WERNER – «Con questa crisi del Covid-19, attualmente abbiamo altri problemi rispetto alle preoccupazioni sui contratti. Conosciamo i termini dei contratti dei nostri giocatori e li conosco molto bene, soprattutto quelli dei nostri migliori elementi. A noi non va bene che lascino la squadra gratis. È il caso di Timo Werner e sarà lo stesso per Dayot Upamecano. Ho in mente gli aspetti economici».