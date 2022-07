West Ham, occhi in casa Roma: piace Kluivert per l’attacco

Il West Ham guarda in casa Roma per rinforzare l’attacco: agli Hammers piace Justin Kluivert

Justin Kluivert è rientrato alla Roma dal prestito al Nizza, ma il suo futuro sarà comunque lontano dalla Capitale. E il destino del figlio d’arte olandese potrebbe essere questa volta in Premier League.

Come riportato dalla BBC, infatti, il West Ham avrebbe messo nel mirino l’esterno Oranje. Dopo la fumata nera con il Villarreal per Danjuma, gli Hammers avrebbero virato proprio su Kluivert per rinforzare l’attacco.