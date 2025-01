Wycombe Wanderers-Portsmouth: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Adams Park la sfida di Fa Cup Wycombe Wanderers-Portsmouth: le ultime di formazione con orario e dove vederla in tv

All’Adams Park di High Wycombe si giocherà la gara valevole per i 32esimi di Fa Cup tra Wycombe Wanderers-Portsmouth. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Orario e dove vederla in tv

Wycombe Wanderers-Portsmouth si gioca alle ore 20:45 di venerdì 10 gennaio per i 32esimi di Fa Cup. Purtroppo, nessuna emittente ha acquistato i diritti per trasmettere il match. Pertanto, in Italia non sarà possibile seguire la partita in diretta.