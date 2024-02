Xavi: «Vi svelo perché vado via dal Barcellona»

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del suo addio al club blaugrana a giugno

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del suo addio al club blaugrana a giugno. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Se gli obiettivi non vengono raggiunti, devi andartene. Il primo anno siamo arrivati ​​secondi, il secondo è stato molto buono e nel terzo le aspettative non sono state soddisfatte. È una questione di risultati, il calcio va così. Ed è per questo che ho deciso di lasciare il 30 giugno, non per le critiche della stampa o per problemi di salute mentale, come è stato detto. Le aspettative non sono state soddisfatte e il club ha bisogno di un cambio di direzione. Oltre alla gestione, non siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Questo ci è mancato, soprattutto in questa stagione. Penso che ci sia mancata continuità. Speriamo di lottare per i due titoli rimanenti».