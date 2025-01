Xavi debutta in Serie A? Un club italiano è pronto a sostituire quell’allenatore con l’ex Barcellona. Le ultime

Xavi, L’Equipe lancia l’indiscrezione: primi contatti tra l’allenatore e quel club di Serie A che lo vorrebbe al posto di quel tecnico

Ha del clamoroso la notizia rilanciata da L’Equipe secondo cui Xavi Hernandez, ex allenatore del Barcellona e al momento ancora in cerca di una panchina, potrebbe debuttare nel campionato di Serie A: più precisamente nella panchina della Juve.

Fonti vicine al club, spiega il quotidiano sottolineano che questo approccio rientra in una logica di pianificazione a lungo termine. Esonero Thiago Motta? Per ora i bianconeri non vogliono fare nulla, ma intanto qualche base è stata messa in vista del futuro.