Yildiz debutto PERFETTO: MVP di Juve-PSV, le parole del 10 BIANCONERO

Serata da sogno per Yildiz al suo debutto in Champions League: premiato come MVP della sfida contro l’MVP

Serata da incorniciare per Kenan Yildiz che entrerà nella storia della nuova Champions League dopo aver segnato il primo gol della competizione europea per la stagione 2024/25. Il bianconero ha voluto parlare in un video pubblicato sui canali social della Juve ringraziando i tifosi bianconeri.

🤳🏻Un messaggio per voi dal Player of the Match 🏆 pic.twitter.com/PEV1DcLnBB — JuventusFC (@juventusfc) September 17, 2024

MESSAGGIO – «Ciao juventini, grazie mille per tutto. Sono molto contento di questo premio. Speriamo di continuare così. Grazie mille».

