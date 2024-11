Udinese Juve, Yildiz verso una maglia da titolare! Thiago Motta ha le idee chiare per l’attacco! Le ultime

Udinese Juve, Kenan Yildiz va verso una maglia da titolare contro i bianconeri! Thiago Motta ha le idee chiare! Le ultime

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta ha le idee chiare per l’attacco bianconero e sul ruolo di Kenan Yildiz in vista della delicata sfida di campionato contro l’Udinese, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Sulla trequarti dovrebbe tornare titolare e dal 1′ Teun Koopmeiners, con Timothy Weah e Kenan Yildiz (al ritorno da titolare) sulle fasce, dietro all’unica punta Dusan Vlahovic.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.