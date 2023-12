Yldiz: «La Juve è stata l’opzione migliore per me»

Le parole di Kenan Yildiz, attaccante turco classe 2005, sul suo futuro con la maglia della Juventus. I dettagli

Kenan Yildiz ha parlato della Juve nello speciale The Best is Yet to Come realizzato dai bianconeri.

PAROLE – «Ho finito il contratto al Bayern e la Juve mi ha dato la migliore opzione per il futuro. Esordio? Le emozioni erano assurde perché non sapevi fino al giorno prima se avresti giocato o no. C’erano più tifosi della Juve che dell’Udinese, lo stadio era rumoroso. Quando mi stavo riscaldando tremavo un po’, devo dirlo. Poi quando ha chiamato il nome è stato Wow».