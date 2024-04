Zaccagni Juve, doccia fredda per i bianconeri. Ecco perché

Zaccagni Juve, sfuma il colpo di mercato: è UFFICIALE il rinnovo con la Lazio. I bianconeri lo avevano messo nel mirino

In ottica calciomercato, la Juve si lascia sfumare anche Zaccagni: fortemente nel mirino e con la possibilità di essere preso a parametro zero. Nonostante ciò la Lazio è riuscita a far suo il giocatore con un rinnovo.

IL COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che il contratto del calciatore Mattia Zaccagni è stato prolungato sino al 30 giugno 2029.