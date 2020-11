Zaccheroni: «Gattuso sa catturare i propri uomini, a differenza di Ancelotti»

Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Juventus e Milan, parla di Rino Gattuso, suo calciatore in rossonero. Ecco le sue parole

Alberto Zaccheroni ha parlato in un’intervista a Il Mattino. Ecco le sue dichiarazioni su Rino Gattuso.

«Al Milan si mise subito in competizione con Albertini e Ambrosini. Aveva un carattere forte ma rispettava i senatori, conosce gli uomini e tocca le corde giuste di volta in volta. Rispetto ad Ancelotti è diverso ma sa catturare i propri uomini. Adesso gli manca il bomber, chi va in doppia cifra? Dovrebbe andarci Osimhen ma non mi sembra un cecchino alla Higuain».