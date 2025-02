Zalewski Inter, si corre veloce: ieri sera l’arrivo, oggi subito in panchina durante il derby

Zalewski Inter, trattativa lampo dei nerazzurri: l’esterno arrivato dalla Roma ieri sera è già un tesserato e oggi nel derby può fare il suo debutto

L’Inter corre veloce per tesserare Nicola Zalewski. L’esterno italo polacco ex Roma è arrivato ieri sera a Linate e subito ha iniziato la sua full immersion nerazzurra andando direttamente a Appiano Gentile a conoscere i suoi nuovi compagni e il tecnico. Intanto la dirigenza, come riportato da la Gazzetta dello Sport, lo ha subito tesserato, con la formula del prestito di sei mesi con il diritto di riscatto a 6.5 milioni.

Ma soprattutto l’esterno dopo 5 derby romani si prepara alla sua prima convocazione già in quello della Madonnina: con Buchanan in Spagna al Villarreal e Carlos Augusto non al 100% fisicamente, Simone Inzaghi lo porterà subito in panchina.