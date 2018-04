Javier Zanetti verso Inter-Juventus: il vicepresidente nerazzurro ha parlato della sfida di sabato e dell’obiettivo Cgampions della sua squadra. Poi, è tornato sul rigore non dato a Ronaldo nel 1998

Meno di 48 ore e a San Siro sarà Inter-Juventus. Motivazioni importanti da una parte e dall’altra, verso una partita attesa in maniera particolare dal vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti: «Possiamo e dobbiamo vincere perchè dobbiamo essere in Champions League nella prossima stagione» ha dichiarato l’ex capitano interista ai microfoni di ON Sport.

Zanetti è poi tornato sull’episodio del rigore non concesso a Ronaldo nella sfida Juventus-Inter del 1998: «Dentro di me sento ancora che manca qualcosa, ma anni dopo ci siamo ripresi ed è stato bello vincere tutto con il Triplete. Ronaldo era inarrestabile per gli avversari, ma anche per noi compagni. In allenamento ho provato a fermarlo un paio di volte ma non sono mai riuscito a prenderlo».