Agente Zaniolo: «Sta sgomitando per gli Europei, sul futuro...»

Le parole di Claudio Vigorelli, procuratore sportivo di Nicolò Zaniolo, sul futuro dell’ex Roma. I dettagli

Claudio Vigorelli, procuratore sportivo di Nicolò Zaniolo e Michael Kayode ha parlato del futuro dei suoi calciatori in vista del calciomercato.

ZANIOLO – «Nicolò vuole fortemente andare all’Europeo la prossima estate. Sta sgomitando all’Aston Villa, dove la concorrenza è tostissima. Voleva fortemente la Premier e sta cercando di ritagliarsi un ruolo da protagonista, ha ancora diversi mesi per imporsi. L’esperienza in Inghilterra e quella precedente al Galatasaray lo stanno facendo crescere come giocatore e come uomo. Stiamo parlando tanto, lo sento carico e motivato».

KAYODE – «Se sta facendo così bene parte del merito va a Joe Barone, che ricordo con commozione. Joe ha creduto dal giorno 0 nelle potenzialità indiscutibili del ragazzo, così come Pradè e Burdisso. ‘Kayo’ è molto riconoscente a lui, a loro e a mister Italiano, che lo ha buttato nella mischia nel momento giusto. Michael è un ragazzo estremamente intelligente, professionista esemplare, metodico e curioso rispetto a ciò che lo circonda. Ha un grande avvenire davanti a sé, lo stiamo proteggendo e aiutando, ha tutto per esplodere ad altissimo livello e Firenze è per lui la piazza ideale per crescere e fare esperienza».

DESPLANCHES – «Sta trovando poco spazio, ma a dispetto della sua età questa cosa non lo sta deprimendo, anzi. Ogni volta che ha l’occasione di mettersi in mostra non tradisce, come si è notato in Under dove è stato grande protagonista. Alla sua età e in quel ruolo delicato servono pazienza e umiltà. Dovrà farsi trovare pronto non appena arriverà l’occasione. Non fallirà, ha qualità importanti, riconosciute da tutti gli addetti ai lavori».