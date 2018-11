Eusebio Di Francesco potrebbe lanciare nuovamente dal 1′ minuto il classe ’99 Nicolò Zaniolo, arrivato in estate dall’Inter

Nicolò Zaniolo il predestinato? Vecchi, suo ex allenatore nell’Inter Primavera, ne parlava così pochi mesi fa: «Uno che ha grandi qualità fisiche e tecniche. Ha una bella struttura, e un bel mancino. Con i pari età era un giocatore che faceva la differenza. Poi è chiaro, può ancora migliorare in tutto, come ogni ragazzo della sua età». Il centrocampista classe ’99, lasciato andare dall’Inter in estate nel maxi affare che ha coinvolto anche Nainggolan e Santon, è stato schierato da titolare in Real Madrid-Roma.

Il giocatore ha già esordito dal 1′ minuto con la maglia della Roma, al Bernabeu. Poi ha collezionato un’altra presenza in Champions League con il Viktoria Plzen e ha esordito anche in campionato contro il Frosinone. Secondo Il Corriere della Sera, il tecnico Eusebio Di Francesco farà a meno di Daniele De Rossi e potrebbe schierare proprio Zaniolo al posto di Bryan Cristante, un centrocampista che è costato quasi 30 milioni di euro. EDF medita rilanciare titolare il baby scuola Inter a centrocampo lasciando in panchina l’ex atalantino: nuova occasione dal 1′ minuto per il baby Zaniolo? Al Franchi, il centrocampista potrebbe avere una nuova chance.