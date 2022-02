ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaniolo sacrificio Roma: corsa a tre Juve-Milan-Tottenham. Il centrocampista giallorosso sul mercato

Con le parole di Tiago Pinto la Roma ha aperto alla cessione di Zaniolo in estate. I giallorossi pronti a un sacrificio sul mercato per rifondare la squadra e mettere in ordine i bilanci.

Anche un eventuale rinnovo del giocatore, attualmente in scadenza nel 2024, non scongiurerebbe una cessione che si fa sempre più concreta. In agguato ci sono Juventus, Milan e Tottenham. Lo riporta Sky Sport