Zapata titolare e capitano in Milan-Napoli a un anno dal derby

A sorpresa, ma non troppo, il capitano del Milan contro il Napoli è anche una novità nell’undici titolare rossonero: si tratta di Cristian Zapata. Un anno fa…

La difesa del Milan è una novità. Al centro, Gennaro Gattuso è costretto a schierare sia Mateo Musacchio sia Cristian Zapata, dato che Leonardo Bonucci è squalificato e Alessio Romagnoli è fuori per infortunio. Scelte obbligate per la partita contro il Napoli di oggi, nessuna sorpresa. O forse una sorpresa c’è, riguarda la fascia da capitano. Il colombiano, infatti, sarà il sostituto di Bonucci anche per il ruolo di leader.

L’ex dell’Udinese è il veterano del Milan, degli undici in campo è quello con più presenze con la maglia rossonera. Esattamente un anno fa, Zapata segnò un gol estremamente importante per il Milan: nel derby contro l‘Inter, siglò il pareggio al 97′ e dette un punto d’oro ai rossoneri. Un anno dopo è titolare e capitano, i corsi e ricorsi storici possono far stare più tranquilli i tifosi del Diavolo.