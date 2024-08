Zazzaroni contro Giuntoli: «Szczesny PAGATO per giocare a golf, guardate il CASO Chiesa»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle mosse di calciomercato della Juve. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato delle mosse di calciomercato della Juve.

PAROLE – «Szczesny? Parliamo del miglior portiere della Serie A (opinione personale) che per il momento gioca a golf a 550mila euro al mese. Chiesa? Sembrava destinato a scrivere la storia della Juventus e della Nazionale, ma per ora non trova posto neppure nella geografia. Fede può affogare l’amarezza nel mezzo milione al mese che gli riconosce la società e nella prospettiva dell’ormai prossima libertà contrattuale».