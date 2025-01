Zazzaroni: «Vlahovic pesce fuor d’acqua alla Juve, guardate cosa ha fatto la Giuntolizzazione»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul momento della Juve dopo il pareggio in Champions League. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato del momento della Juve dopo il pareggio in Champions League.

VLAHOVIC – «Vlahovic è il giocatore che ti chiedi come mai Thiago faccia giocare di nuovo Nico centravanti e non lui; ma poi, quando il tecnico lo mette dentro, pensi di aver capito il motivo dell’assenza. Il serbo è un pesce fuor d’acqua, tra presente e futuro, perché il tecnico non lo schiera ma nel frattempo continua a tenere banco la questione rinnovo con il procuratore che non sembra intenzionato ad ascoltare offerte che sin qui però non sono arrivate. Insomma: Il tavolo c’è: mancano le sedie».

GIUNTOLIZZAZIONE – «Nel giro di poco tempo il lavoro di Cherubini, Manna e Claudio Chiellini (e Tognozzi) è stato smontato quasi integralmente con soddisfazione economica ma scarsa lungimiranza. Viste le alte valutazioni dei vari Huijsen, Dragusin e Soulé: giungo facilmente alla conclusione che quel “sogno” ha dato assai più del previsto».