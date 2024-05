Zenga OMAGGIA Ranieri: «Persona STRAORDINARIA, per me lui è semplicemente il MIGLIORE»

Le parole di Walter Zenga, ex portiere e allenatore, dopo l’annuncio del ritiro di Claudio Ranieri. I dettagli

Walter Zenga, ex portiere e allenatore, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per omaggiare Claudio Ranieri dopo la sua ultima partita in panchina con il Cagliari.

IL MESSAGGIO – «Una persona davvero straordinaria. In questa foto ha appena vinto il trofeo ‘The Best’…ecco questo è il mio personale omaggio a un grande allenatore e un Uomo straordinario. THE BEST».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARI NEWS 24