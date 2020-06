Zeppilli (comm. medica Figc): «Nelle prossime settimane tifosi negli stadi, ma a una condizione»

Paolo Zeppilli, capo della commissione medica della Figc, ha parlato del possibile ritorno dei tifosi negli stadi

Paolo Zeppilli, capo della commissione medica della Figc, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della possibilità di rivedere i tifosi negli stadi già in questo campionato.

ALLO STADIO NELLE PROSSIME SETTIMANE – «Se i contagi non risaliranno, è possibile nelle prossime settimane che qualcuno possa entrare a vedere le partite. Il calcio così tornerebbe ad essere più vero. Bisogna andare per step perché il virus “gira” ancora, in alcune regioni di più e in altre meno. Sappiamo meglio come combatterlo e adesso per fortuna i malati che finiscono in terapia intensiva sono molti di meno rispetto a prima. Un segnale che il virus ha perso una parte della sua carica infettiva. Sapere che la situazione non è più drammatica come all’inizio è un sollievo, ma questo è un virus carogna, molto più di quello della Sars o del Mers che non hanno certo fatto questi disastri. Il Coronavirus ci ha colti di sorpresa, ma abbiamo reagito bene nonostante fosse davvero molto aggressivo».