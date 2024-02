Zhang, decisa la nuova mossa per l’Inter: la situazione

Steven Zhang sta valutando le varie opzioni sul tavolo per capire quale futuro lasciare all’Inter e avrebbe studiato una nuova mossa

Zhang in vista del 20 maggio, quando scadrà il termine ultimo per restituire a Oaktree il prestito ottenuto nel 2021, starebbe valutando con lo stesso fondo statunitense non solo l’opzione rifinanziamento, ma anche quella di rinegoziare la scadenza del prestito, ovviamente con l’applicazione di un tasso d’interesse più elevato. A rilanciare questa ipotesi è stato “Il Sole 24 Ore” che ha riportato l’opinione di Reorg, società di revisione e organizzazione contabile. Rifinanziando il prestito, Zhang otterrebbe una nuova cifra, mentre spostando la scadenza non beneficerebbe di una nuova iniezione di denaro, ma posticiperebbe la data in cui restituire il tutto. Chiaramente la somma finale diventerebbe più alta per l’aumento del tasso d’interesse. Lo scrive Tuttosport.