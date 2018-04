Zhang non cerca alibi: «Non parliamo dell’arbitro, siamo dell’Inter»

L’Inter ha perso contro la Juventus. Steven Zhang a fine gara ha evitato le polemiche e ha ringraziato i tifosi interisti: ecco le sue parole

Nessuna polemica arbitrale per Steven Zhang. Il figlio di mister Suning, sempre più nel cuore delle vicende nerazzurre, ha parlato al termine di Inter-Juventus. Steven ha evitato di commentare l’operato dell’arbitro Orsato ma ha rivolto il suo pensiero ai tifosi e ha invitato la squadra a lottare ancora per provare a raggiungere l’obiettivo Champions League. Così Zhang Jr a Inter Tv: «Per 110 anni l’Inter ha giocatore sempre con onore e cuore, proprio come stasera. Proveremo a fare meglio nelle prossime sfida ma stasera abbiamo fatto vedere cosa vuol dire veramente essere l’Inter».

Prosegue il figlio di mister Suning: «Arbitro? Noi non parliamo dell’arbitro, siamo dell’Inter. Sono orgoglioso di ogni singolo ragazzo. Stanotte posso solo dire grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la squadra e che ci sono stati vicini. Prometto che non molleremo e che non indietreggeremo di un centimetro ma continueremo a lottare e faremo il possibile per lottare ancora fino all’ultimo minuto. Corsa Champions? Non è finita e se in ogni partita faremo vedere questo spirito vedremo cosa accadrà a Roma contro la Lazio».