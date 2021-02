Le parole tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane sull’espulsione di Remo Freuler nel corso della sfida contro l’Atalanta. Le sue parole

ESPULSIONE – «Non so se l’espulsione sia stata eccessiva ma alla fine è l’arbitro a prendere le decisioni. Non abbiamo giocato una grande partita stasera ma la cose più importante era il risultato. Era importante riuscire a segnare fuori casa. Per noi è sicuramente un buon risultato. L’Atalanta ha giocato con dieci uomini ma è una squadra forte fisicamente e che difende molto bene. Per noi comunque è sicuramente un risultato molto positivo».