Conferenza stampa Zielinski: «Abbiamo tutto per giocarci l’Europa League fino in fondo»

Piotr Zielinski ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Legia Varsavia. Le sue parole riportate da TMW.

GOL ALLA SALERNITANA – «Quel gol è stato imortante per me, ma soprattutto per la squadra. Io sono stato sempre sereno. E’ vero che ho avuto qualche problemino a inizio campionato, ma è tutto passato e ora sto tornando a giocare ai miei livelli».

EUROPA LEAGUE – «Abbiamo una rosa ampia e forte, abbiamo tutto per giocarcela fino in fondo».

MATCH – «Io vorrei segnare di più e tutto va nella giusta direzione. Ho già fatto gol e assist, ma la cosa importante sono i punti e noi vogliamo vincere per scavalcare il Legia Varsavia».

LEGIA PIU OFFENSIVO – «Sì, giocheranno in maniera un po’ diversa, più offensiva. Ma per noi non cambia tanto, noi siamo preparati bene per questa partita e dobbiamo vincerla».