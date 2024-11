Zirkzee, futuro in bilico al Manchester United. Due big italiane pronte a riportarlo in Serie A

Joshua Zirkzee, futuro in bilico al Manchester United? Pronte due big italiane per riportare in Serie A il centravanti ex Bologna

Ha dell’incredibile quanto sta accadendo intorno alla figura di Joshua Zirkzee. Giocatore accostato con una certa insistenza nell’arco della passata finestra delle trattative estive anche al calciomercato Inter, prima di aver però scelto l’Inghilterra ed in modo particolare il Manchester United. Bene, dopo un avvio in Premier League tutt’altro che da incorniciare, l’ex Bologna potrebbe tornare in Serie A già a gennaio in prestito.

In base a quanto reso noto dal quotidiano sportivo di Torino Tuttosport, infatti, l’attaccante olandese non gode della stima del nuovo allenatore Amorim. A tal proposito, su Zirzkee sarebbe vivo l’interesse della Juve, con i bianconeri – papabili rivali proprio dell’Inter nella lotta scudetto – che sarebbero a loro volta alla ricerca di un vice Vlahovic, visto l’infortunio di Milik. Attenzione però, aggiunge il giornale, la Vecchia Signora avrebbe aggiunto alla propria lista della spesa anche Kalimuendo, Kolo Muani e Lucca.