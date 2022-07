Ziyech Milan, il marocchino nei pensieri rossoneri: come si può chiudere

Il Milan non molla la presa per Ziyech, in uscita dal Chelsea. Ecco come si può chiudere per l’esterno marocchino

Il Milan non molla la presa per Ziyech che il Chelsea è pronto a cedere.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club londinese è pronto a cedere per 8,4 milioni di sterline, vale a dire circa 10 milioni di euro. L’attaccante marocchino starebbe spingendo per trasferirsi in rossonero, ma dovrà abbassare le sue pretese di ingaggio perchè il club di via Aldo Rossi non può assicurargli il suo attuale stipendio da 6 milioni.