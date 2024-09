Zoff RICORDA Gaetano Scirea: ecco le COMMOVENTI parole dell’ex portiere della Juventus - Calcio News 24

Zoff RICORDA Gaetano Scirea: ecco le COMMOVENTI dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus a La Presse

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana Campione del Mondo 1982, Dino Zoff ha parlato a La Presse di Gaetano Scirea, tragicamente scomparso in un incidente in auto 35 anni fa. Le parole:

PAROLE – «Il ricordo di Gaetano Scirea è quello di un uomo straordinario, un grande amico e un abilissimo giocatore di calcio, sia in campo che fuori. Era una persona elegante e di stile nella sua vita. La sua scomparsa è stata una grave perdita per il mondo del calcio e per tutti coloro che lo amavano. È stato un duro colpo. Ricordo di aver parlato con lui il giorno prima della sua partenza per la Polonia, discutendo di cose normali e della partita che doveva andare a vedere».