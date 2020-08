Calciomercato Fiorentina: in attesa di Chiesa ben tre nuovi nomi. Si pensa ad Under, Orsolini e Domenico Berardi

La Fiorentina sta aspettando l’addio di Federico Chiesa, come riportato in taglio alto sul Corriere Fiorentino. Sarà un’operazione importante visto che condizionerà il mercato della compagine viola.

In attesa di offerte ed eventuali operazioni in uscita, il club si prepara anche ad imbastire operazioni in entrata: il primo obiettivo è Domenico Berardi, ma si pensa anche a Riccardo Orsolini. Attenzione però a Cengiz Under, in uscita dalla Roma.