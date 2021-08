Il 25 agosto 2002 va in scena a Tripoli la prima Supercoppa Italiana disputata all’estero: la Juve supera il Parma

Il 25 agosto 2002 rappresenta una data storica per il calcio italiano, e per la Supercoppa Italiana in particolare. In quella data, infatti, la gara che assegna il trofeo per la prima volta viene disputata fuori dai confini nazionali.

La sfida tra Juve e Parma va in scena a Tripoli e, ad aggiudicarsela, sono i bianconeri. Punteggio finale di 2-1, in virtù della doppietta di Del Piero e della rete gialloblù ad opera di Di Vaio.