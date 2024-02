Serie B: Parma fermato, Samp ko, il Como domina il derby

Tutti i risultati del turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie B con la giornata numero 27

Sè è chiuso il martedì di Serie B, con le partite del turno infrasettimanale. Il Como domina il derby sul campo del Lecco per 3-0. Il Parma capolista viene fermato in casa dal Cosenza, mentre la Cremonese passa 2-1 sul campo della Sampdoria. Sconfitta a sorpresa per il Palermo, che cade al Barbera contro la Ternana.

Catanzaro-Bari 2-0

Lecco-Como 0-3

Palermo-Ternana 2-3

Parma-Cosenza 1-1

Sampdoria-Cremonese 1-2

