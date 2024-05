Abeijon sulla SALVEZZA: «Cagliari? Il mio sogno è fare questo. Sulla partenza di Nandez...»

Nelson Abeijon, ex centrocampista del Cagliari, ha parlato dei rossoblù e di Claudio Ranieri dopo la salvezza conquistata

L’uruguaiano Nelson Abejon ha lasciato un pezzo di cuore in Sardegna, dove la tifoseria rossoblù non ha mai smesso di ricordarlo. L’ex centrocampista del Cagliari ha parlato della formazione sarda e di Claudio Ranieri in una lunga intervista per Sportitalia. Le sue parole:

IL SOGNO – «E’ un sogno che ho quello di tornare a Cagliari come allenatore. Mi piacerebbe tanto, perché è la mia seconda casa, la sento così. Spero che un giorno si possa compiere».

SALVEZZA – «Felice? Sì, molto. D’altronde ogni volta che ricevo una notizia buona sul Cagliari, sono più felice, che sia una promozione, un risultato importante o altro. Perché sono tifoso dei rossoblu e sono contento per Ranieri, che ha chiuso con questa salvezza».

NANDEZ TRA I PIU’ PRESENTI – «Sono contento anche per lui, perché sono anche un suo tifoso ed ha dimostrato di essere in tutti questi anni un giocatore molto importante ed un punto di riferimento per il club».

ATALANTA E URUGUAY – «Sì, ho giocato lì e stretto buone amicizie, trovandomi bene. Sono felice per i bergamaschi, per come la loro squadra sta giocando e per questo incredibile traguardo raggiunto. Favorito nel suo girone? Per quello che sta dimostrando oggi, l’Uruguay è una squadra molto importante. Le ultime partite di qualificazioni hanno visto la Celeste battere il Brasile, l’Argentina in trasferta, dimostrando un grande gioco. Sicuramente sono i favoriti del girone, forse anche per vincere la Copa America».