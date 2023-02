Abodi sul caso plusvalenze: «Bisogna portare rispetto per le sentenze»

Andrea Abodi, Ministro dello sport, ha parlato a margine della visita al Viola Park del caso plusvalenze che ha visto coinvolto la Juve

Andrea Abodi, Ministro dello sport, ha parlato a margine della visita al Viola Park del caso plusvalenze che ha visto coinvolto la Juve. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Bisogna tener conto di una parola che spesso viene trascurata, ovvero ‘rispetto’: rispetto delle sentenze, della valutazioni che andranno fatte, il rispetto dell’indipendenza dei giudici, il rispetto di chi paga tutto e magari non compra un calciatore e quindi magari vede i suoi obiettivi di campionato pregiudicati per una scelta sana. Io come ministro dello Sport attendo.