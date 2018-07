In Turchia sono certi: accordo tra il Milan e il Galatasaray per il trasferimento a titolo temporaneo di André Silva

André Silva può lasciare il Milan. Dopo un primo campionato non all’altezza delle aspettative, il portoghese risulta sulla lista dei partenti e potrebbe dunque dire addio durante questa sessione di calciomercato. Stando a quanto riportato dai media turchi, la società rossonera avrebbe addirittura già trovato un’intesa con il Galatasaray per cedere il giocatore in prestito. Al momento, però, mancherebbe ancora l’accordo tra l’entourage del giocatore e il club turco. L’operazione potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni, in cui sono attese novità.