Acerbi ride, Marusic furioso: cosa è successo dopo il gol di Tonali – VIDEO

Acerbi-Marusic, altissima tensione: cosa è successo dopo il gol di Tonali tra i due compagni biancocelesti

Un gol che gela il sangue ad un’ottima Lazio. All’ultimo minuto, nel pieno recupero, Tonali insacca la palla in rete sfruttando un errore banale sul rinvio di Acerbi. Mentre il Milan si lascia in un’esultanza sfrenata al sapore di primo posto in classifica, il difensore è ripreso in un frame con un sorriso in volto.

#Acerbi commette un grave errore che permette al #Milan di vincere con la rete di #Tonali..



Il difensore ride dopo la rete subita e il suo compagno #Marusic reagisce così: “È colpa tua pezzo di m….!”#LazioMilan #Lazio pic.twitter.com/O9Cv32Skc1 — Jacopo Roberto (@jrbasket2015) April 24, 2022

Subito però è raggiunto da Marusic che lo avvicina a muso duro: un’ingenuità costa molto alla Lazio e la delusione è più che legittima.