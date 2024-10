Acquafresca non ha dubbi: «Italia? La Nazionale ha tanti giovani bravi». Poi il commento su Su Marin e Piccoli…Acquafresca non ha dubbi: «Italia? La Nazionale ha tanti giovani bravi». Poi il commento su Su Marin e Piccoli…

Acquafresca ha commentato la situazione della Nazionale italiana ma non solo: le sue parole in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24

L'ex attaccante Robert Acquafresca è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24.

Infine un passaggio sulla Nazionale azzurra, in enorme ripresa dopo la grande delusione all’Europeo. Cosa è cambiato nell’Italia? Pensa che ora si veda davvero la mano di Spalletti oppure siano le scelte fatte dal CT che hanno dato una svolta rispetto al torneo in Germania?

«In Nazionale il tempo per lavorare sul campo è sempre poco ma non si può sapere se con questa squadra attuale si sarebbe fatto meglio all’Europeo. Il torneo in Germania è andato veramente male ma l’importante è ripartire con il lavoro e con le idee, l’Italia ha tanti giovani bravi».

Tra i volti più in luce ci sono Marin e Piccoli, cosa pensa di questi giocatori? Possono essere la chiave per raggiungere l’obiettivo?

«Marin non lo scopriamo adesso, ha sempre fatto bene al Cagliari. Peccato per l’anno della retrocessione dove purtroppo ci passano tutti quanti. Anche in Nazionale sta dimostrando il suo valore e ci auguriamo tutti che possa essere il valore aggiunto della squadra, e in questo momento lo è. Piccoli l’ho sempre seguito e mi è sempre piaciuto, quando cambi squadra è un approccio nuovo, deve confrontarsi con una nuova realtà ma sta facendo bene, i numeri sono dalla sua parte e deve continuare su questa strada».

