Adani, altro siluro su Allegri: «Parla peggio di come allena». Ennesima stoccata dell’opinionista al tecnico bianconero

Intervenuto a Radio Deejay, Daniele Adani ha parlato così di Milan Juve. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Allegri peggio come parla rispetto a come allena. Credo che Allegri, per quanto costruito, merita dei crediti e della fiducia, anche del tempo. Non si può dire che la Juve abbia fatto una buona partita, con 0 tiri in porti non è stata buona. Peggio solo il terreno di gioco. Difficile giocare così».