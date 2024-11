Adli Fiorentina, il centrocampista pronto ad essere riscattato a fine stagione. Il prezzo del Milan

Adli Fiorentina, la società viola è fortemente intenzionata a RISCATTARE dal Milan il centrocampista. Ecco le ultime novità

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina vuole a tutti i costi consolidare i suoi tasselli: in particolar modo il centrocampo dove la squadra di Palladino sta facendo la differenza.

Uno dei giocatori più in forma è sicuramente l’ex Milan Adli. La Fiorentina se lo gode e pensa già al riscatto Il francese è uno dei segreti del secondo posto in A. In caso di acquisto a titolo definitivo dei Viola nelle casse rossonere finiranno circa 10 milioni di euro.