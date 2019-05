Il presidente della Juve, Andrea Agnelli, è a Baku nello stesso Hotel in cui alloggia l’allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri

Arriva un nuovo indizio relativo al prossimo allenatore della Juventus. Andrea Agnelli è infatti a Baku per riunioni Uefa ma non sarà pressente allo stadio per la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente della Juve è atterrato nella capitale e si trova all’Hotel Four Seasons, lo stesso in cui alloggia il Chelsea.

La palla adesso passa a Fali Ramadani, l’agente che sta facendo da mediatore nella trattativa per liberare Sarri dal Chelsea.