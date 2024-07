Agoumé Inter, si cerca l’intesa con il SIVIGLIA per la CESSIONE: le ULTIME

Le ultime sulla cessione di Lucien Agoumé dall’Inter al Siviglia: i nerazzurri rifiutano la prima formula, si tratta ancora

Tra i calciatori in uscita dal mercato Inter c’è anche Lucien Agoumé. Il centrocampista francese è rimasto contento dall’ultima esperienza in prestito al Siviglia, così come il club spagnolo ha apprezzato il calciatore, per il quale non ha però accettato di esercitare l’opzione per il riscatto a 8 milioni di euro. Chiesto un altro prestito, secco no da parte dei nerazzurri, ma il futuro del francese potrebbe essere comunque al Siviglia dato che lo stesso calciatore ha rifiutato altre proposte arrivate per lui anche dall’Italia. Questo il punto sulla questione fatto da Estadio Deportivo.

«Il giovane centrocampista francese, 22 anni, ha convinto nella seconda metà della scorsa stagione, anche se ha potuto giocare solo 13 partite a causa di un infortunio. Inoltre, come aveva già annunciato nel suo addio, Agoumé si è trovato molto a suo agio al Sánchez Pizjuán e sta facendo di tutto per tornare, rifiutando altre proposte (interessate il Bologna e l’Udinese) per costringere in qualche modo l’Inter ad ascoltare il Siviglia»

Come spiega il quotidiano spagnolo, nei giorni scorsi si sarebbe discussa una formula diversa, secondo la quale la squadra spagnola potrebbe lasciare all’Inter una percentuale su una futura rivendita. Il club andaluso spera di raggiungere un accordo che possa rientrare nei suoi parametri economici, l’operazione potrebbe chiudersi tra i 3 e i 5 milioni di euro.

