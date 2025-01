Agroppi, oggi i funerali nella sua Piombino, Sala: «Poteva spiegare il Torino meglio di tutti»

Aldo Agroppi, si sono svolti oggi i suoi funerali nella sua piombino, tra vecchi tifosi e amici: intanto Claudio Sala lo ricorda così

Si sono svolti oggi nella sua Piombino i funerali di Aldo Agroppi, leggenda del Torino. In molti tra i presenti tifosi granata, amici della bandiera del Toro anche Giancarlo Antognoni e Beppe Iachini, suoi ex calciatori che aveva allenato alla Fiorentina. Intanto a Tuttosport un’altra bandiera granata come Claudio Sala lo ha ricordato così.

«Ci siamo incrociati per la prima volta nel ’69. Da lui ho imparato a non aver paura di avversari dal valore superiore al nostro. Lottava a testa alta, contro chiunque. E trasmetteva la sana rabbia agli altri. E a Torino vivevamo nello stesso condominio, in via Voghera: io all’ottavo e lui al nono piano. Io, come tanti altri giocatori, non conoscevamo così bene la storia del Grande Torino. Lui invece, nato e cresciuto a Piombino, aveva letto e studiato tutto degli Invincibili. Avrebbe potuto spiegare il significato della maglia granata a chiunque»