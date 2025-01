Morte Agroppi, Cereser: «Voleva correggere il calcio, insieme al Toro abbiamo vinto due Coppe Italia. Da ragazzo tifava Juve, poi…»

Il Torino piange la morta di Aldo Agroppi: il ricordo dell’ex bandiera del Toro del suo ex compagno e amico Angelo Cereser

La scomparsa di Aldo Agroppi ha colpito tanti e soprattutto i compagni che hanno giocato con lui nel Toro. Tra questi Angelo Cereser, che lo ha ricordato su La Stampa.

CHI ERA AGROPPI – «Una persona intelligente e con una sensibilità incredibile, voleva correggere il calcio con la morale e l’amore. Aveva un gran cuore, era un allenatore tecnicamente all’avanguardia e moralmente della vecchia guardia».

IL TORO – «Per lui il Toro era tutto: abbiamo vinto insieme due Coppe Italia. Nella seconda fece innervosire Rivera nei rigori finali. La palla non è messa bene sul punto di battuta, ripeteva».

IL PRIMO INCONTRO – «Al Fila, ci hanno subito messo in camera insieme. Da Venezia andavo a trovarlo in Toscana, suo papà, un ex arbitro, per farci stare buoni ci portava a mangiare fuori. Ma eravamo due perfettini».

DA RAGAZZO TIFAVA JUVE, POI… – «Appena arrivato, ci hanno pensato professori come Ussello ed Ellena. Ci parlavano sempre del Grande Torino. Sentivamo una grande responsabilità, l’abbiamo tradotta in dovere»