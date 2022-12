Akpa Akpro: «L’Empoli è pronto per il campionato»

Akpa Akpro, centrocampista dell’Empoli, ha parlato dopo la sconfitta della formazione toscana contro il Monaco in amichevole

L’Empoli ha perso 1-0 con il Monaco nella gara giocata al Castellani. Un buon test, la formazione di Zanetti ha convinto, anche se non è riuscita a trovare la via della rete e i monegaschi hanno potuto difendere con successo il gol del vantaggio firmato da Diop al minuto 43 del primo tempo.

Al sito del club toscano ha parlato Akpa Akpro, schierato nella formazione titolare: «Abbiamo fatto una buona partita, peccato per il risultato, però stiamo facendo bene e penso che per il campionato siamo pronti. Abbiamo giocato bene queste tre gare amichevoli nel periodo di

pausa, peccato che oggi non siamo riusciti a portare a casa il risultato ma dobbiamo continuare così, secondo me faremo un buon campionato. Io in crescita? Sì, sto bene. L’ho detto quando sono arrivato: sono qui per aiutare la squadra, voglio dare il massimo». Alla ripresa l’Empoli avrà due trasferte consecutive: Udinese e Lazio le avversarie.