Al-Khelaifi, clamoroso dalla Francia: è indagato per sequestro e tortura

Clamoroso quanto rilanciato dalla Francia sul patron del Psg Nasser Al-Khelaifi: tre tribunali stanno indagando su di lui

Clamorosa la notizia rilanciata da L’Equipe e da altri media francesi, secondo i quali il patron del PSG Nasser Al-Khelaifi è indagato da tre tribunali con le accuse di rapimento e tortura arrivate dall’imprenditore franco-algerino Tayeb Benabderrahmane, risalenti all’ormai lontano anno 2020.

Benabderrahmane ha presentato una denuncia di parte civile, per la quale la legge francese gli ha consentito di avviare un’indagine giudiziaria sui reati già citati. La denuncia è quella di essere stato sequestrato in Qatar e torturato per mesi, prima di essere rilasciato dopo aver firmato un accordo di riservatezza al fine di non condividere documenti compromettenti su Al-Khelaifi. L’accusa sostiene che la questione sia legata all’assegnazione del Mondiale 2022 ma anche ai diritti tv per il Medio Oriente dei prossimi due Mondiali.