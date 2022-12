Al Nassr, dopo CR7 tentativo anche per Sergio Busquets

Dopo la trattativa, ancora in corso con Cristiano Ronaldo, l’Al Nassr ci prova anche per Sergio Busquets del Barcellona

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Mundo Deportivo, Sergio Busquets avrebbe ricevuto un’offerta importante dall’Al Nassr. Il club saudita sta ancora trattando Cristiano Ronaldo, ma vorrebbe fare anche un altro colpo.

Busquets è in scadenza con il Barcellona e, dopo l’addio alla nazionale spagnola, potrebbe salutare in anticipo anche il club blaugrana. Il centrocampista raggiungerebbe altri calciatori provenienti dal calcio europeo come Ospina e Luis Gustavo.