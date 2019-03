La Juventus segue Alderweireld per la difesa. Sondaggio per il difensore belga del Tottenham: le ultimissime

Toby Alderweireld, difensore del Tottenham, può lasciare il club inglese. Gli Spurs hanno fatto valere l’opzione per il rinnovo del contratto, una opzione unilaterale, rinnovando il contratto per un solo anno. Il contratto del difensore belga scadrà dunque nel 2020 ma con il prolungamento si è attivata anche una clausola rescissoria da circa 30 milioni di euro valida fino alle ultime due settimane di campagna trasferimenti. Ecco che il difensore belga può diventare un’opportunità per club come la Juventus, alla ricerca di nuovi difensori per rifarsi il look nella prossima stagione.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da ilbianconero, la Juventus ha messo gli occhi sul difensore centrale belga, abile a giocare da difensore centrale ma anche da terzino. Il calciatore inoltre è un ottimo interprete nella difesa a 4 ma anche nella difesa a 3, caratteristiche che lo rendono un obiettivo sensibile per i bianconeri. Alderweireld, in passato nel mirino di Inter e Napoli, ha compiuto 30 anni lo scorso 2 marzo, e rappresenterebbe una valida alternativa ai vari de Ligt, Romero e Manolas. Sul giocatore c’è anche il Manchester United ma attenzione alle manovre della Juventus, che potrebbe bussare alle porte degli Spurs nelle prossime settimane.