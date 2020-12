Allan dimentica il Napoli: «Everton un sogno per me, con Ancelotti poi…»

Allan racconta la sua esperienza all’Everton: l’ex centrocampista del Napoli è estremamente soddisfatto del suo passaggio in Premier League

Allan, ex centrocampista del Napoli e oggi all’Everton, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Liverpool Echo. Ecco le sue parole.

«Prima di tutto, l’Everton è un grande club con una grande storia. C’è un grande progetto, si lavora a un nuovo stadio e l’allenatore è Carlo Ancelotti. Quando si è presentata l’opportunità di venire qui ho detto subito sì. Indossare la maglia dell’Everton e giocare in Premier League è stato il coronamento di un sogno per me. Mi auguro di poter fare grandi prestazioni e di aiutare i miei compagni a realizzare una buona stagione».