Allegri: «Vi spiego l’assenza di De Ligt. Su Dybala dico…». Le dichiarazioni del tecnico della Juventus

Ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato prima di Milan Juve. Le sue dichiarazioni.

DE LIGT – «Ha avuto una gastroenterite stanotte. E’ debole e farlo partire dall’inizio era un rischio».

DYBALA – «Anche all’andata ha giocato nella sua posizione, si scambiavano molto lui e Cuadrado. Stasera sarà una partita diversa. Dispiace ci siano solo 5000 spettatori, ma è sempre Juventus Milan».

CHIELLINI CONTRO IBRAHIMOVIC – «Sono giocatori che vivono per giocare queste partite, sarà un bellissimo duello tra due giocatori straordinari».

CHI VA IN PANCHINA LUI O LANDUCCI – «Vado io, speriamo bene (ride ndr)».