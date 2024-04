Allegri pre Juve Fiorentina: «Serve un grande risultato»

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri prima della sfida tra la sua Juve e la Fiorentina. Ecco le parole in conferenza stampa

In vista della sfida tra Juve e Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa. Ecco le parole in conferenza stampa riportate da Juventusnews24

QUANTO E’ STATA IMPORTANTE LA VITTORIA CON LA LAZIO «Importante tutta la partita, ma era una competizione diversa. Ora bisogna pesnare al ritorno con la Lazio, ma adesso ci riituffiamo in campionato e consolidare la posizione ».

YILDIZ «Domani affronteremo una squadra che ha fatto bene con l’Atalanta, che crea tanto e gioca bene. Sappiamo le difficoltà che inconteremo, ma domani abbiamo bisogno di un risultato ».

ENTUSIASMO «Le vittorie aiutano, ti dano fiducia. Quwlla però eè una vittoria in Coppa, ora cirituffiamo in campionato, Il risultato positivo ti fa vedere le cose in un modo, quello negativo in un altro. I ragazzi però si sono allenati bene sempre ».