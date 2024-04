Allegri Juve, il futuro appeso a un filo... ma il contratto

La Juve e Allegri potrebbero separarsi a fine stagione anche se a livello economico senza risoluzione non sarebbe vantaggioso per il club

In una situazione di normalità, il mese di maggio sarebbe il capolinea, anche in caso di conquista della Coppa Italia e dell’agognato quanto indispensabile posto in Champions. Tuttavia la condizione economica impone di non scartare nemmeno la possibilità di una conferma per concludere il contratto che lega Allegri alla Juventus, rimandando così di un altro anno l’apertura di un nuovo ciclo.

Ma la Juventus può permettersi di rinviare ancora la rivoluzione tecnica, dopo un’altra stagione di sofferenza? In società sono sempre di più quelli che dicono di no.