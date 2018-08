Allegri saluta Higuain e riaccoglie Bonucci: «Giocatori importanti. Caldara? Mi spiace»

Le parole di Massimiliano Allegri dopo la maxi-operazione Caldara-Higuain-Bonucci. Ecco le sue parole

Arriva anche il commento ufficiale di Massimiliano Allegri alla maxi-operazione tra Juventus e Milan che ha visto coinvolti Leonardo Bonucci, tornato in bianconero, Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, andati al Milan. Queste le parole del tecnico dopo la sfida con le All Stars della MLS: «E’ stata una bella partita e faccio i complimenti ai giocatori scesi in campo. E’ stata una bella opportunità per noi prendere parte a questo grande evento, in uno stadio splendido e davanti a oltre 70mila spettatori. In America il calcio sta prendendo piede ed è un fatto molto importante».

Prosegue l’allenatore bianconero: «Bonucci torna da noi dopo un anno al Milan. E’ un giocatore importante e sarà importante per noi. aldara, invece, è più giovane e, insieme a Romagnoli e Rugani, fa parte del trio di giovani difensori più forte che c’è in Italia. Dispiace per la sua partenza ma il mercato ti obbliga a fare delle scelte. Higuain? Lo ringrazio di cuore perché ha dato tutto in questi due anni alla Juventus: il Milan ha acquistato un grande centravanti. Prossima amichevole con il Real Madrid? Sarà un testi impegnativo, un successo sarebbe un preludio per la nuova stagione».